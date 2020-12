Il regalo di Natale della parrucchiera: piega e taglio gratis per i meno fortunati

Un gesto che scalda il cuore e un piccolo-grande regalo di Natale in anticipo. Nonostante la crisi da Covid abbia messo in grande difficoltà anche i parrucchieri, la titolare del salone 'I ricci di Barbara' della frazione cervese di Visdomina ha deciso di fare una buona azione. E così Barbara ha donato tanti coupon per una piega + taglio gratuita all'Emporio Solidale di Cervia, a disposizione delle famiglie meno fortunate.

"Avevo pensato a quest'azione già da tempo, poi la pandemia mi ha distratta, ma non mi ha fatto dimenticare il buon proposito", spiega la generosa parrucchiera. "Come le abbiamo detto, anche noi desideravamo attivare un'opportunità importante come questa. Desiderio che adesso è realtà, proprio grazie a lei - commentano i volontari dell'Emporio Solidale - Da oggi i nostri scaffali si arricchiranno di una nuova possibilità che nasce dal cuore, dalla sensibilità delle persone per le persone. Una conferma per noi costante: ogni giorno riceviamo dimostrazioni di attenzioni e di bene per gli altri. Siamo felici di poter essere gli intermediari di questo bene comune che nasce in forma spontanea, dal cuore. Grazie davvero a te Barbara e a tutti voi che ci aiutate ogni giorno".