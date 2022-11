Parte da Ravenna un dono di Natale per i Paesi poveri: raccolte 80 scatole di abiti utensili da cucina

Nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale "Ci Siamo Anche Noi", lo Sportello del Sorriso di via Grado 30 a Ravenna, a cura della Onlus ‘Il Terzo Mondo’, ha provveduto attraverso il suo presidente Charles Tchameni Tchienga a consegnare a 24 famiglie indigenti che frequentano lo spazio solidale 80 scatole di abiti e utensili da cucina da spedire nei loro paesi di origine come regalo in vista delle prossime festività natalizie.

Tutto il materiale, gratuitamente distribuito, afferma il presidente Tchameni “è frutto dell'ingente quantità di donazioni provenienti dalla grande generosità dei numerosi fratelli e sorelle ravennati che vengono presso ‘lo sportello del sorriso’; è un modesto gesto fortemente voluto da tutto il mio direttivo che concilia con il detto africano che dice: 'Se non sai dove vai, ricordati da dove sei venuto e di chi è rimasto laggiù'”.

“Per il momento i cittadini che hanno già beneficiato del nostro 'pacco natalizio internazionale' sono originari del Senegal, Camerun, Costa d'Avorio, Albania, Nigeria, Marocco. Siamo in attesa di altrettanti cittadini di altre varie nazionalità” conclude Tchameni Tchienga.