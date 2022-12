Parte dalla Questura il progetto "Grazie Babbo Natale 2022"

L'associazione di volontariato Il Terzo Mondo, presieduta da Charles Tchameni Tchienga, presenta la V edizione del progetto "Grazie Babbo Natale 2022" che si svolgerà dal 21 al 24 dicembre. In esclusiva per quest'anno, l'evento debutterà presso la Questura di Ravenna, mercoledì alle 15:30, con il babbo natale della Onlus, nonché dello Sportello del sorriso di via Grado 30, che insieme ad alcuni bambini ed i loro rispettivi genitori saranno ospiti della Polizia di Stato e del Questore di Ravenna Giusi Stellino. Saranno presenti all'iniziativa anche il Prefetto Castrese De Rosa, l'Assessora all'Immigrazione Federica Moschini, per la Segreteria Confederale Cgil Raffaele Vicidomini, Maura Masotti Segreteria Spi - Cgil Provinciale, Daniela Brandino per Uil e Uil Pensionati Provinciale; Mattia Dall'Aglio e Manuela Cavallucci di Compro Oro Il Maggiore.

La merenda con il Babbo Natale de Il Terzo Mondo offerta dal Questore di Ravenna sarà allietata dalla cantautrice Samantha Tchameni anch'essa volontaria attiva della Onlus. Il 21 dicembre lo Sportello del Sorriso rimarrà chiuso, in quanto tutti i collaboratori saranno in Questura per l’evento. Nei giorni 22,23 e 24 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, presso la sede dell'associazione in Via Grado 30, il Babbo Natale dello Sportello del sorriso continuerà la distribuzione dei doni ai bambini che frequentano la struttura.