Parte il nuovo collegamento di trasporto pubblico serale tra Cervia e Cesenatico

L’annunciato nuovo collegamento tra Cesenatico e Cervia sta per partire: da venerdì 1 luglio fino a mercoledì 31 agosto le due città saranno ancora più vicine e unite in sinergia con Amr grazie a un nuovo collegamento di trasporto pubblico serale che durerà per l'intero periodo estivo agevolando così i cittadini delle due città e anche i turisti che potranno spostarsi facilmente, in sicurezza e anche in maniera sostenibile. La prima corsa partirà alle 19.34 da Cervia e alle 19.34 da Cesenatico; l'ultima corsa partirà alle 00.33 da Cervia e alle 00.47 da Cesenatico. Le due amministrazioni comunali hanno lavorato di concerto per raggiungere questo bel risultato potendo anche contare sull'appoggio di Amr (Agenzia mobilità romagnola).

Le parole di Mauro Gasperini, Assessore del Comune di Cesenatico e di Claudio Lunedei, Consigliere Comunale del Comune di Cervia con delega ai trasporti: Cesenatico e Cervia sono due città che hanno sempre più bisogno di ragionare in sinergia, facendo sistema per migliorare i servizi ai cittadini e per aumentare ulteriormente l'attrattiva verso i turisti di target variegati. Sta per partire questo nuovo servizio e ringraziamo Amr per la collaborazione".