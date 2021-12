Parte la campagna di crowdfunding per aiutare chi soffre di fame, solitudine e povertà

Natale è tradizionalmente un momento magico in cui ritrovarsi con i propri cari, ma per moltissime persone Natale ha un significato molto diverso: è il giorno dell’assoluta solitudine. Perché mentre tutti sono riuniti al caldo nelle proprie case, ci sono ragazzi, adulti, persone singole o intere famiglie che rimangono fuori, al freddo.

Un problema che ben conosce l’associazione “Un posto a tavola” che ogni giorno nella Mensa Amica di Cervia prepara pasti per il pranzo e per la cena da distribuire a uomini e donne in grave difficoltà economica, fornisce abiti nuovi e mette a disposizione di chi ha più bisogno anche il servizio docce e lavanderia.

E proprio per rendere il giorno di Natale un momento speciale per tutti, senza esclusioni, l'associazione promuove una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di far fronte all’incremento del numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà e offrire loro riparo, conforto e un pasto caldo. La campagna è aperta sulla piattaforma online Rete del dono e l'obiettivo fissato dall'associazione è la cifra di 5mila euro.