Parte la corsa al Mei 2022: torna il contest "Ticket to Ride"

Parte a gennaio il primo contest diretto verso il Mei - Meeting delle etichette indipendenti 2022. In collaborazione con la Rai riparte infatti "Ticket to Ride" su Rai Radio Live. Il concorso indicherà il migliore live selezionato su Rai Radio Live e l'artista o gruppo premiato suonerà sul palco centrale del Mei 2022.

Il Meeting di Faenza si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre e si sta già lavorando a un’anteprima con il Cinema in Centro legato ai Videoclip Indipendenti nella settimana che precederà il festival.

Come partecipare al concorso

La struttura di Rai Radio Live unitamente alla piattaforma di Raiplaysound per la pubblicazione di contenuti audio/fotografici richiede: un file audio della durata non superiore ai 50 minuti e non inferiore ai 20. L’audio non deve essere un disco già pubblicato o un bootleg, ma solo mp3 o un altro supporto simile, esente da qualsivoglia commercializzazione; una foto, quadrata in alta risoluzione, possibilmente 2048×2048 con liberatoria per la diffusione di brano e foto; una biografia estremamente breve (2/4 righe al massimo), un contatto mail e un cellulare dell’artista e/o band. Tutto questo è da spedire a segreteria@materialimusicali.it