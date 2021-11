Parte la manutenzione di strade e marciapiedi al mare e nel forese: interventi per 370mila euro

Al via numerosi interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nella zona nord del mare e nel forese, anche in risposta a segnalazioni da parte dei consigli territoriali, per un valore complessivo di quasi 370 mila euro.

Sono già in corso lavori di manutenzione straordinaria in via Delle Margherite e in piazza Marradi a Casalborsetti: nella prima si interverrà sulle fasce laterali per migliorare le condizioni di sicurezza per la circolazione dei pedoni; nella seconda verranno bonificate alcune aree e si realizzeranno due grandi aiuole, in sostituzione delle piccole presenti, per aiutare le alberature e realizzare due rain garden; la piazza è dotata di un piccolo palchetto che necessita di qualche lavorazione di manutenzione tra cui le sostituzioni delle lastre in marmo e delle protezioni metalliche nonché degli arredi per rimodernarne l’aspetto; si eseguirà la sostituzione di due pali di illuminazione pubblica per raggiungere meglio il palchetto; il valore dei lavori è di 180mila euro.

Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi sono già in corso anche in via Lamone a Porto Corsini dove si sta intervenendo su tutta la sede stradale, nelle corsie e in entrambi i lati dei marciapiedi, con la posa di una nuova pavimentazione bituminosa. I marciapiedi verranno riportati a metri 1,50 e, di conseguenza, le corsie stradali si restringeranno con una larghezza complessiva di circa 6.60 metri. Nella via si realizzerà un nuovo impianto di illuminazione pubblica e si bonificheranno le radici affioranti nelle corsie stradali e nei marciapiedi; il costo complessivo dei lavori è pari a 99.263,70 euro.

Inizieranno nei prossimi giorni lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Delle Gardenie, angolo via Spallazzi e in via Dei Gerani a Casalborsetti del valore 60 mila euro e di quelli di via Brigata Cremona a Mandriole per un costo pari a 30 mila euro. Per quanto riguarda le due strade di Casalborsetti si tratta del rifacimento del marciapiede posto in angolo con le vie Giovanni Spallazzi e Delle Gardenie; attualmente il marciapiede presente tra le due vie non è completo e non garantisce il collegamento protetto con gli attraversamenti pedonali; con il progetto si sostituirà la cordolatura per circa 20 metri ricostruendo la soletta e la pavimentazione; il marciapiede progettato avrà una larghezza di metri 1,50.

A via Dei Gerani sono le fasce laterali ad essere bisognose di intervento per migliorare le condizioni di sicurezza; si cercherà di uniformare entrambi i lati della strada sbancando i materiali esistenti e posando nuovi strati di pavimentazione; a ridosso delle alberature presenti verrà lasciata un’aiuola libera per garantire adeguato spazio all’apparato radicale. Per quanto riguarda i marciapiedi in via Brigata Cremona a Mandriole si interverrà su entrambi i lati posando una nuova pavimentazione; sarà necessario bonificare alcune radici affioranti.

Tutti gli interventi, il cui valore totale ammonta a 369.263,70 euro, sono previsti nel Piano investimenti 2020 e non comportano modifiche alla viabilità. La conclusione dei lavori è prevista per la metà di dicembre.