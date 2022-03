Parte la raccolta rifiuti porta a porta per 15mila famiglie a Cervia

Proseguono le attività per la raccolta rifiuti porta a porta, che partirà il 18 aprile per circa 16.650 utenze fra domestiche (circa 15 mila) e non domestiche (circa 1.650) delle aree di Cervia, Malva, Pinarella, Tagliata e zona Terme non ancora raggiunte dal nuovo sistema di raccolta, che sarà integrale o misto, a seconda della zona interessata.

I punti di ritiro dei kit

Le utenze domestiche non presenti al momento della distribuzione, effettuata casa per casa dal personale incaricato da Hera, possono ritirare il kit per il porta a porta (costituito dal materiale informativo e dai contenitori) presso gli Info point appositamente allestiti da Hera tutti i sabati (a cominciare dal 2 aprile) di aprile, maggio, giugno e luglio presso: la Torre di San Michele a fianco del Magazzino del Sale, in Piazza Andrea Costa a Cervia dalle 9:30 alle 12:30 o presso il Centro Commerciale Pinarella in Piazza della Repubblica dalle 14:30 alle 17:30. In alternativa, il kit si può ritirare presso le stazioni ecologiche di Cervia e Pisignano: la dotazione dei contenitori per il porta a porta è indispensabile per poter usufruire del servizio di raccolta.

Presso i centri di raccolta è possibile anche richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare, sconto che raddoppia a 10 euro/anno nel caso in cui si utilizzi una concimaia. Le utenze non domestiche, per avere i contenitori possono inviare una mail differenziatacervia2021@gruppohera.it o contattare il Servizio Clienti, 800 900 700 attivo da lunedì a venerdì 8.-22, sabato 8 -18.

Il sistema di raccolta domiciliare integrale

II porta a porta integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta/cartone, plastica/lattine e vetro) sarà attivato nella zona litorale, nell’area artigianale e in parte della Malva Nord, mentre il sistema misto (che prevede la raccolta domiciliare in giorni e orari prestabiliti di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di carta/cartone, plastica/lattine, vetro e sfalci/verde) interesserà le zone residenziali di Cervia, Pinarella, Tagliata, Terme e la parte della Malva non ad integrale; anche il centro di Cervia sarà servito dal sistema misto, con in più la raccolta domiciliare del cartone solo per le attività. Con una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.