Parte la riqualificazione della provinciale "Selice": tratto di strada chiuso per 18 giorni

Nell’ambito degli interventi posti in essere dalla Provincia di Ravenna per un sempre maggiore miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete viaria provinciale prenderanno il via lunedì 22 luglio i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale sulla strada provinciale 610R “Selice”. Per consentire tale intervento sarà sospesa la circolazione del traffico, eccetto residenti ed autorizzati, lungo la strada provinciale 610R “Selice”, dal km 7+560 (innesto con la strada provinciale n. 59 Gardizza) al km 9+800 (innesto con la strada provinciale n. 35 Puntiroli e Mensa), dalle 5 del 22 luglio alle 19 del 9 agosto, nel comune di Conselice.

In accordo con il Comune di Conselice sono previste le seguenti deviazioni:tutti i veicoli provenienti da Imola sulla strada provinciale 610R Selice e diretti a Lavezzola devieranno sulla strada comunale Selice onde proseguire sulla strada provinciale 35 Puntiroli e Mensa fino all’innesto con la strada provinciale 13 Bastia, svoltando a sinistra su quest’ultima in direzione Lavezzola. Invece tutti i veicoli provenienti da Lavezzola sulla strada provinciale 610R Selice e diretti a Imola devieranno sulla strada provinciale 59 Gardizza, quindi proseguiranno sulla strada provinciale 13 Bastia, svoltando sulla strada provinciale 35 Puntiroli e Mensa in direzione Conselice e giunti all’incrocio con la strada provinciale 610R Selice si reimmetteranno su quest’ultima in direzione Imola. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione.