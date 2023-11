Parte “Lugo in Ludo”, un nuovo progetto per promuovere il gioco libero tra bambini e famiglie

Si è aperto oggi un ciclo di 15 appuntamenti in tre aree verdi di Lugo, iniziativa inserita nel più ampio progetto "Lugo in Ludo" che prevede anche una serie di eventi formativi. L’obiettivo è promuovere il gioco libero fra bambini e bambine, ragazze e ragazzi e con le famiglie. Il Parco della Pace, quello delle Lavandaie e il parco Berardi ospiteranno, sempre dalle ore 15.30 alle 17.30, eventi e attività di gioco libero promossi dalla cooperativa Kaleidos in collaborazione con il Comune di Lugo e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Lo scopo è quello di infondere nei più piccoli il desiderio di abitare, curare gli spazi pubblici e le aree verdi. Educatori della cooperativa Kaleidos giocheranno insieme a bambini, ragazzi e famiglie con giochi tradizionali in legno, tavolieri e giochi da cortile. Previsti anche laboratori dedicati. Il primo appuntamento si è tenuto mercoledì al Parco della Pace. La seconda iniziativa sempre nella stessa area verde il 7 dicembre, mentre il 13 e il 20 toccherà al Parco delle Lavandaie. Altri undici appuntamenti nel 2024 dal 31 gennaio e fino al 15 maggio.

“Sono molto soddisfatta perché ritengo importante questo progetto che, gradualmente, porterà i bambini a vivere gli spazi pubblici come momento di incontro e divertimento, spazi da vivere e di cui prendersi cura e in cui si possono incontrare amici della stessa età ma non solo – spiega l’assessora all’Ambiente e al Verde Maria Pia Galletti -. Intendiamo coinvolgere anche nuovi volontari che verranno formati in incontri serali dedicati. A loro verrà passato il testimone alla fine del progetto”.

“Lugo in Ludo” prevede infatti anche una serie di incontri serali rivolti a persone che desiderano formarsi per portare avanti in modo volontario questo progetto dedicato alla socializzazione e al gioco libero. Si tratta di sette incontri, dalle 20 alle 21.30 nella sede della Consulta Lugo Sud. Il calendario: 7/13/20 dicembre, 14 febbraio 2024, 13 e 27 marzo, 3 aprile.