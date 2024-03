Parte il nuovo doposcuola, l'associazione: "Una sfida per promuovere il benessere degli alunni"

Non si ferma l’attività di volontariato sul territorio portato avanti da Auxilia Onlus che, da ottobre, risponderà alle esigenze del forese attivando il suo sesto doposcuola anche nel territorio di Castiglione di Ravenna, presso la Scuola Primaria “Andrea Canevaro”. La coordinatrice dei progetti dell’associazione, Elena Alessandrini, spiega: "Aprire il sesto doposcuola per noi è una sfida volta a promuovere il benessere psicologico e didattico degli alunni che frequentano la scuola primaria di Castiglione di Ravenna. Si tratta di un bisogno sempre più in aumento volto a supportare i genitori che lavorano e che quindi non possono dare un aiuto pomeridiano nello svolgere i compiti con i loro bimbi, e dall'altro attenzionare eventuali problematiche didattiche e dell'apprendimento degli stessi. La Dirigente ci ha chiesto di attivare un doposcuola che sarà finalizzato ad accogliere le necessità didattiche dei bimbi e dei genitori che richiedono un tempo prolungato. Per questo andremo a coprire l’orario di lavoro dei genitori e familiari. Sarà un tempo di qualità con un’attenzione ai problemi specifici di apprendimento ad alcune criticità che insegnanti e operatrici rileveranno in questa realtà un po' più periferica. Abbiamo già convocato una assemblea con i genitori".

"Anche questa nuova sfida farà parte del progetto pilota nazionale dell’Istituto Rete - prosegue Alessandrini - Stiamo costruendo un gruppo di studenti universitari per questa nuova sfida. Il nostro obiettivo è la prevenzione primaria volta ad intercettare un eventuale disagio psicologico o educativo. Si tratta di una attività rilevante soprattutto in un momento storico in cui le istituzioni si trovano spesso impoverite di queste figure tecniche e specialistiche come quelle della nostra équipe. In programma per il doposcuola anche laboratori sulle emozioni e di tutela ambientale". Il doposcuola di Auxilia Onlus a Castiglione di Ravenna si svolgerà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Il doposcuola è in rete con gli altri doposcuola che l'associazione ha in essere a Cervia, Tagliata, Savio di Ravenna e Milano Marittima. In partenza anche il doposcuola di Carraie/San Pietro in Campiano e, a ottobre, a Castiglione di Ravenna.