Parte 'Sottosopra', un corso per combattere la violenza e favorire l'inclusione

UDI Ravenna propone un corso di formazione per docenti di scuole di diverso ordine e grado, intitolato 'Sottosopra. Cittadinanza e didattica contro la violenza'. Il corso, in modalità mista on line e in presenza, è stato realizzato con la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia, con il patrocinio del Comune di Ravenna e con un contributo dell'Assessorato alle politiche di genere. Il periodo di attivazione è dal 28 settembre 2022 fino al 7 dicembre 2022 e comprende un evento espositivo, la mostra itinerante Oltre Dafne, fermare Apollo, sulla storia del contrasto di genere e attività laboratoriali.

Il calendario delle lezioni è articolato, di qualità, e si avvale della professionalità di associazioni e docenti esperti in comunicazione, linguaggio dei media, educazione alla differenza, lettura delle immagini e decostruzione di stereotipi, tra questi S.CO.S.S.E, Parole O_stili, e Lorella Zanardo, già nota per il documentario Il corpo delle donne. Udi Ravenna torna, dunque, ad occuparsi di formazione di docenti per raggiungere le giovani generazioni con un messaggio di cambiamento, inclusione e pacifica convivenza tra i generi; e quest’anno investe il risarcimento ricevuto per essersi costituita parte civile in un processo per femminicidio, a nome di tutte le donne che subiscono violenza dalla fisica, a quella psicologica ed economica. Il corso è completamente gratuito. Per informazioni, udiravenna@gmail.com