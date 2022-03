Parte un nuovo corso per i volontari della Pubblica Assistenza

Dopo una lunga pausa legata all’emergenza pandemica, tornano dal 14 marzo i corsi in presenza della Pubblica Assistenza Città di Ravenna per aprire le porte dell’associazione a tutti i cittadini e le cittadine che vogliono provare un’esperienza formativa e fortificante nell’ambito del volontariato e del terzo settore. Con l’arrivo della Primavera ecco i Corsi Base studiati per formare i nuovi volontari, completamente gratuiti e ospitati nella sede della PA in via Meucci n. 25 a Ravenna.

Il primo tra gli appuntamenti formativi, programmato nell’arco di due mesi dal 14 marzo al 14 maggio, riguarderà il trasporto, e sarà aperto a tutti coloro che vorranno farsi carico dell’impegno di autisti dei mezzi di soccorso dell’associazione. Durante le lezioni dopo una presentazione dell’Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, si affronteranno temi come sicurezza, barellaggio, anatomia, radio, comunicazioni, primi rudimenti di medicina legale e naturalmente, tenendo conto dell’attuale situazione sanitaria, dei modi in cui operare nel contesto Covid. Previste anche ore di affiancamento agli operatori già in attività. Dal 9 maggio via alla seconda parte dello stesso corso, dedicato questa volta all’ambito Trauma. Per iscrizioni al corso: https://forms.gle/7nbkvF9vTPhmCGpJA