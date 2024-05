Partita del Cuore: il Ravenna consegna 5.500 euro all'associazione che aiuta i bimbi di pediatria

Il Ravenna Football Club annuncia la consegna dei fondi raccolti durante l'evento benefico "La Partita del Cuore", svoltosi il 29 aprile. Grazie alla partecipazione calorosa e al sostegno generoso di tifosi, staff, sponsor, e degli sportivi ravennati sono stati raccolti 5.500 euro. Un importante traguardo raggiunto grazie alla presenza di oltre mille persone allo stadio Benelli. Martedì mattina, in una cerimonia ufficiale presso il reparto di pediatria dell'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, la direttrice generale del club giallorosso, Claudia Zignani, ha consegnato l'assegno alla presidente dell'Associazione Agebo. La cerimonia si è svolta alla presenza del primario del reparto di pediatria, Federico Marchetti, dell'assessore allo Sport del Comune di Ravenna Costantini e dei referenti degli sponsor che hanno attivamente contribuito alla realizzazione dell’evento.

Claudia Zignani ha dichiarato: "Siamo immensamente orgogliosi di poter consegnare questi fondi all'Associazione A.G.E.B.O. 'La Partita del Cuore' è stato un evento straordinario che ha dimostrato quanto sia forte la nostra comunità coinvolgendo tifosi, sportivi e sponsor di alto livello e riuscendo a portare oltre mille persone sugli spalti del Benelli di lunedì sera. Questo contributo aiuterà A.G.E.B.O. a continuare il suo prezioso lavoro di assistenza ai bambini e alle loro famiglie".

Stefania Fongoli dell'Associazione A.G.E.B.O: “Questa importante donazione andrà a sostenere le attività che A.G.E.B.O. OdV propone da anni nell’Unità di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: piccoli laboratori creativi, musicoterapia e Petr-Therapy. Queste attività insieme alla presenza quotidiana delle volontarie vanno ad "allegerire" i momenti di difficoltà che un ricovero comporta”.

Il dottor Federico Marchetti primario del Reparto di Pediatria: "Posso testimoniare quanto il personale medico e infermieristico è confortato da queste importanti iniziative e ha modo di crescere ogni giorno per le emozioni e la qualità nei rapporti e nel far bene insieme che AGEBO favorisce da anni. Un sentito grazie anche da parte nostra per queste importanti donazioni”.