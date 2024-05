Partita la demolizione della palestra del liceo classico: sarà ricostruita

Hanno preso il via le operazioni di demolizione del corpo di fabbricato annesso al Liceo Classico 'Dante Alighieri' in piazza Anita Garibaldi che, dopo la ricostruzione, ospiterà due nuove palestre e i relativi servizi. Un intervento a cura della Provincia di Ravenna da 5,5 milioni di euro finanziato con Fondi Pnrr e Fondo opere indifferibili per complessivi 3,5 milioni e con fondi della Provincia per 2.

Sarà quindi realizzata una nuova unità costruttiva, strutturalmente indipendente all’edificio scolastico ma ad esso collegata per garantire l’accessibilità diretta da parte degli studenti e l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di un nuovo ascensore. Il nuovo blocco palestre sarà in grado di ospitare contemporaneamente almeno due o tre gruppi classe e avrà caratteristiche, sia tecniche che funzionali, in grado di migliorare lo svolgimento delle attività di scienze motorie, nonché fornire un servizio alla comunità nelle ore disponibili al di fuori dell’orario scolastico. Esso infatti, sarà dotato di accesso indipendente e sarà completamente separato e autonomo sotto l’aspetto impiantistico dall’edificio scolastico.