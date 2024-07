Partite di calcio in piena notte e atti vandalici, il sindaco: "Al lavoro per individuare i responsabili"

Il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi si esprime in merito ai recenti eventi di stampo vandalico che hanno coinvolto gli arredi esterni di un locale del centro cittadino. “Le forze dell’ordine, coadiuvate dal vaglio delle immagini della videosorveglianza, sono già al lavoro per individuare i soggetti responsabili del becero atto di vandalismo accaduto nel fine settimana. Già da anni, nella zona del centro storico, è stato implementato il sistema di videosorveglianza d’ultima generazione per permettere alle forze dell'ordine un più veloce e corretto riconoscimento dei responsabili di atti di questo tipo con il fine di aumentare la sicurezza dei nostri cittadini".

Il sindaco, in merito alle “partitelle” fino a tarda notte che hanno arrecato grave disturbo alla quiete e al riposo delle persone destando le lamentele di cittadini, aggiunge: “Con il gruppo di ragazzi abbiamo parlato a lungo qualche sera fa per condividere un comportamento rispettoso verso i cittadini residenti nel centro storico”.

Il neo sindaco di Massa Lombarda conclude: “Per martedì 2 luglio ho convocato una conferenza tra i capigruppo proprio per instaurare un fronte compatto sulla sicurezza e legalità, onde evitare strumentalizzazioni da parte di qualcuno della minoranza come già sta accadendo in queste ore. Inoltre nelle prossime settimane verrà messo in piedi un tavolo di confronto permanente con tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e del presidio di Polizia locale del territorio".