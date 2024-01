Partiti i lavori all'arena della Rocca. Il sindaco: "Sarà un magico spazio per 1400 spettatori"

"Un nuovo capitolo sta per iniziare per la nostra amata Rocca Brancaleone", così il sindaco Michele De Pascale saluta l'avvio dell'ultima fase dei lavori di rigenerazione, partiti sabato all'interno del monumento ravennate. "Con un progetto da 4 milioni di euro finanziato interamente con risorse a specifica destinazione messe a disposizione dal ministero della Cultura, trasformeremo l'arena in un magico spazio all'aperto per spettacoli, pronto ad ospitare fino a 1400 spettatori - sottolinea il primo cittadino - Il piazzale verrà pavimentato, la rampa di accesso rinnovata e un nuovo impianto di illuminazione esterna renderà ancora più suggestiva la Rocca".

I lavori

La nuova sistemazione dell'arce della Rocca Brancaleone potrà ospitare 1400 spettatori, in parte in platea in parte sulle nuove tribune. Oltre al riallestimento dell’area è previsto il rifacimento integrale degli impianti, adeguandoli alle attuali norme di sicurezza e alle esigenze per il pubblico spettacolo; si realizzerà inoltre la pubblica illuminazione del monumento. L’intervento sarà completato con la riqualificazione dell’area esterna, comprendente il rifacimento del piazzale antistante all’ingresso e la risagomatura della rampa di accesso da via Rocca Brancaleone per rendere l’ingresso e l’uscita più agevoli. Sono state invece stralciate la realizzazione della struttura metallica reticolare a reintegrazione dell’immagine delle volumetrie demolite alla fine del XVIII secolo e la struttura mobile di copertura a velario.