Partiti i lavori per allargare la statale Adriatica: i consigli sulla viabilità

Sono iniziati i lavori che prevedono l’allargamento della strada statale 16 Adriatica nella tangenziale di Ravenna. Il cantiere comprende il tratto incluso tra il km 148,790 e il km 150,240 della statale nella zona dello svincolo a quadrifoglio, in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale di Ravenna via Savini. I lavori hanno una durata prevista di circa di 20 mesi.

Il piano di interventi renderà necessario attuare, a seconda delle diverse fasi di cantiere, modifiche temporanee alla circolazione che sono state e saranno condivise con gli enti territoriali competenti nell’ambito del Comitato Operativo per la Viabilità, coordinato dalla Prefettura di Ravenna. L'Adriatica rimarrà comunque sempre aperta al transito.

E’ sconsigliato percorrere l’autostrada A14 in direzione Ravenna. Per raggiungere più agevolmente Cervia, per chi percorre l’autostrada A14 sono consigliate le uscite ai caselli di Forlì o Cesena nord, prendendo poi la superstrada E55 con uscita a Casemurate - Cesena.