Partiti i lavori per la realizzazione del parcheggio adiacente alla scuola

Un’area da 3.500 metri quadrati, 80 posti auto disposti “a spina di pesce”, di cui 2 riservati ai diversamente abili, 12 nuovi punti luce e una barriera verde: queste le caratteristiche principali del nuovo parcheggio a San Pietro in Vincoli, in via Leonardo da Vinci, i cui lavori sono iniziati in questi giorni mentre la conclusione è prevista per la fine dell’anno.

Il nuovo parcheggio sarà adiacente al plesso scolastico composto dalla scuola per l’infanzia “Il piccolo principe” e dalla scuola primaria “Aldo Spallicci”, che registra una frequenza complessiva giornaliera di oltre 300 ragazzi.

“Si tratta di un’opera importante per San Pietro in Vincoli - afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte - richiesta dalla comunità e necessaria per riorganizzare e razionalizzare gli spazi destinati alla sosta soprattutto a servizio della scuola, allo stato attuale carenti. L’intervento contribuirà ad agevolare l’accesso al plesso scolastico migliorando la sicurezza stradale e pedonale”.

L’area oggetto dell’intervento si trova a una quota inferiore rispetto al piano stradale e il progetto prevede il riporto di terreno da riempimento. Questo consentirà di realizzare le nuove fognature e i sottoservizi previsti dal progetto. L’investimento complessivo da parte del Comune, previsto nel Piano degli investimenti 2021/2023, è di 735mila euro.