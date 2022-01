La bimba ha fretta di nascere e non "aspetta" l'arrivo in ospedale: emozione per il parto in ambulanza

La bimba aveva fretta di nascere e non ha voluto aspettare che l'ambulanza arrivasse all'ospedale di Ravenna. Per fortuna tutto è andato per il meglio e neonata e mamma stanno bene. Intorno all'una di mercoledì notte da Fusignano è arrivata una telefonata al 118, una signora già al nono mese di gravidanza avvertiva forti contrazioni.

Sul posto si sono precipitati i sanitari per trasportarla nell'ospedale più vicino adatto al parto, a Ravenna. L'infermiera presente sull'ambulanza ha fatto una prima valutazione della situazione e si è subito accorta che bisognava fare molto presto, un viaggio sicuramente non agevolato dalle condizioni meteo, vista la tempesta. Arrivati sulla San Vitale, in direzione autostrada, l'ambulanza si è dovuta fermare in una piazzola perché la signora doveva partorire. E' stato attivato il protocollo con l'arrivo dell'auto medicalizzata col medico, grande l'emozione per il travaglio: la bambina è venuta alla luce a Bagnacavallo all'1:45 di notte.

La mamma sta bene per una vicenda che si è conclusa felicemente all'ospedale di Ravenna. Sull'ambulanza una esperienza sicuramente non usuale per una giovane infermiera e un autista a cui non era mai capitato in tanti anni di servizio un parto in ambulanza.