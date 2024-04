Partono i laboratori didattici di Ravennantica presso il Mar

Da questa settimana la Sezione Didattica di RavennAntica opera anche all'interno del MAR - Museo d'Arte della città di Ravenna, grazie a nuovi ambienti appositamente strutturati per ospitare laboratori didattici dedicati, in particolare, al mosaico. Oltre alla tecnica musiva tradizionale, i laboratori, comprendenti due ampie aule all'interno delle quali è possibile lavorare con più classi in contemporanea, prevedono anche l'utilizzo di elementi naturali e di riciclo, declinando il "fare mosaico" con materiali insoliti e lasciando libero spazio alla fantasia.

La sezione dei mosaici moderni e contemporanei del MAR, inoltre, sarà la linea guida per sviluppare e approfondire proprio il tema del mosaico, ispirandosi ad artisti quali Chagall, Guttuso e Mathieu. Tra colori caldi e freddi, calmi ed energici i partecipanti creeranno la propria opera, dando rilievo alle proprie sensazioni e provando ad interpretare se stessi e gli altri attraverso l'espressione artistica. Gli elaborati creati potranno essere portati a casa, a ricordo dell'esperienza vissuta.

I nuovi laboratori, frutto di un profondo ripensamento degli spazi del museo e di un significativo intervento strutturale, potranno essere impiegati per molteplici attività, dalla didattica scolastica ai corsi per adulti, dai workshop artistici alle attività di team building. Il progetto, fortemente voluto dalla direzione del MAR, arricchisce l'offerta culturale del museo e ne rafforza gli specifici caratteri identitari.