Partono i lavori di riallestimento del museo Classis: resterà chiuso per un mese

Mercoledì mattina ha preso avvio il cantiere per la realizzazione delle due nuove sezioni del Museo Classis, “Abitare a Ravenna” e “Pregare a Ravenna”. In questa prima fase dei lavori, non compatibile con la fruizione pubblica, per consentirne l’ottimale esecuzione il museo resterà chiuso fino al 28 febbraio. Dal 1° marzo il museo riaprirà regolarmente con la consueta attività che prevede anche lo svolgimento delle tante proposte didattiche e attività laboratoriali già progettate, sia per la primavera che per l’estate.

Grazie a questi nuovi allestimenti, focalizzati sui ritrovamenti di edifici di epoca romana e tardo romana appartenenti all’edilizia civile e religiosa portati alla luce nel territorio ravennate, il museo troverà una straordinaria ricchezza di esposizione di mosaici, percorsi didattici e testimonianze inedite di altissimo valore, confermandosi a tutti gli effetti uno spazio culturale di riferimento per scoprire la ricca storia della nostra città. L’inaugurazione delle nuove sezioni è prevista a fine settembre.