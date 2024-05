Partono i lavori di riasfaltatura in via Faentina e rotonda Dei Fornasari

Nell'ambito degli interventi di riasfaltatura di alcune strade del territorio comunale, da lunedì 20 maggio e fino al termine delle lavorazioni, e comunque non oltre venerdì 31 maggio, via Faentina e rotonda Dei Fornasari saranno interessate da lavori di riasfaltatura, da eseguire in due fasi, che comporteranno modifiche alla circolazione.

La prima fase riguarderà la rotonda Dei Fornasari i cui i lavori comporteranno l’istituzione del divieto di sorpasso, divieto di sosta permanente con zona rimozione per tutti i veicoli, restringimento della carreggiata e limite massimo di velocità di 30 km/h, dalle 9 alle 20 di ogni giornata lavorativa; quando i lavori interesseranno l’anello esterno della rotatoria, potranno essere interdetti alla circolazione i tratti antistanti agli ingressi/uscite alla rotatoria stessa, limitatamente ai pochi minuti per volta occorrenti purché non si creino accodamenti tali da interessare la viabilità principale non interessata dai lavori. La durata di questo intervento è prevista in due giornate.

Per quanto concerne la seconda fase, relativa alla via Faentina, nei tratti compresi fra rotonda Dei Fornasari e via Braille, di volta in volta interessati dai lavori, saranno istituiti il divieto di sorpasso, il senso unico alternato di circolazione, il divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, il restringimento della carreggiata e il limite massimo di velocità di 30 km/h; ai veicoli provenienti da San Michele e diretti a Ravenna sarà consigliato di svoltare a sinistra per il raccordo autostradale prima dell’abitato di Fornace Zarattini. Il trasporto Pubblico Locale non subirà modifiche di percorso, ma potranno verificarsi dei rallentamenti.