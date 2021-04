Partono i lavori di ristrutturazione nella palestra dell'Istituto Agrario

Nella settimana dopo Pasqua sono iniziati i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto sportivo dell’istituto tecnico agrario “L. Perdisa” di Ravenna, in via dell’Agricoltura 5. Si tratta di un progetto molto importante realizzato dalla Provincia di Ravenna e finanziato nel Secondo Piano pluriennale di “sport e periferie”. La palestra infatti è utilizzata settimanalmente dagli studenti dell’istituto secondario di secondo grado per le ore curriculari di ginnastica e da società sportive in orario extrascolastico.

I lavori coinvolgeranno sia l’interno che l’esterno e verteranno su ogni dettaglio per rendere la palestra più innovativa e sicura, dalla sostituzione e potenziamento dell’illuminazione sul campo di gara alla sostituzione del manto di copertura con una nuova impermeabilizzazione e nuovi pannelli isolanti. Significativi anche gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e a rendere quindi fruibili e più agevoli gli spazi ad eventuali atleti o studenti diversamente abili. Tra questi si citano il rifacimento di due pavimentazioni in lastre di ghiaia per facilitare l’uscita d’emergenza e la realizzazione di un servizio igienico agibile con doccia a pavimento, water e lavandino a norma. Alla conclusione dei lavori (prevista per l'inizio di luglio) l’impianto sportivo sarà omologato per la pratica agonistica della pallacanestro per il campionato giovanile regionale senza presenza di pubblico secondo le definizioni contenute nelle normative Coni.