Partono i lavori di sistemazione del manto stradale in via Canale Magni

Al via lunedì 16 novembre i lavori di sistemazione del manto stradale in via Canale Magni. L'intervento riguarda sia il tratto a doppia corsia, che va dalla rotonda degli Spedizionieri su via Romea Nord alla Rotonda degli Scaricatori in zona Bassette, sia il tratto ad una corsia per senso di marcia che va dalla rotonda degli Scaricatori alla rotonda degli Ormeggiatori.

Il valore dei lavori è di 700.000 euro, interamente finanziato dal Comune nel piano degli investimenti per il 2020.

Gli interventi prevedono il rifacimento dell'intero pacchetto stradale e la realizzazione dello strato superficiale su tutta la strada. L'intervento sarà realizzato in tre fasi e la durata prevista è di circa 5 settimane.

Ogni fase, di circa 10 giorni, prevede la chiusura di un tratto e la deviazione su un percorso alternativo. Il primo tratto interessato dai lavori va dalla rotonda Scaricatori alla rotonda Spedizionieri; il secondo nel senso inverso, dalla rotonda Spedizionieri alla rotonda Scaricatori; il terzo dalla rotonda Ormeggiatori alla rotonda Scaricatori.