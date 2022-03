Partono i lavori per il nuovo hub portuale: area 'off limits' per almeno 6 mesi

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa martedì mattina ha presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato, oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, l’Autorità Portuale, il Comandante della Capitaneria di Porto, il Vicesindaco di Ravenna e il Vicepresidente della Provincia.

Sono stati analizzati i problemi di sicurezza all’interno dell’hub portuale che sarà interessato da ingenti lavori nei prossimi mesi. Si è convenuto di rendere l’area "off-limits" da eventuali manifestazioni al fine di tutelare le attività commerciali e l’incolumità delle persone e per non bloccare la viabilità all’interno dell’area che vedrà, per i lavori di prossimo avvio, una consistente movimentazione di mezzi pesanti per le operazioni di escavo. A tal riguardo sarà emanata un’apposita ordinanza comunale per inibire l’area per un periodo di almeno 6 mesi.

In vista della prossima stagione estiva saranno richiesti contingenti di rinforzo delle forze di Polizia a competenza generale, cosa già avvenuto l’anno scorso, mentre la Capitaneria di Porto e il Roan (Raggruppamento Operativo aeronavale della Guardia di Finanza) garantiranno servizi integrativi di controllo e vigilanza per quanto di rispettiva competenza. Ulteriori servizi saranno assicurati dalla Polizia locale sulle spiagge contro l’abusivismo commerciale, che positivi risultati hanno già garantito negli scorsi anni, e nell’area protetta di Foce del Bevano per contrastare i fenomeni dello spaccio di droga e di mal costume.