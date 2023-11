Partono i lavori per la nuova Piazza Vivaldi a Lido Adriano: avrà un palco per eventi e 'micro-parchi'

Inizieranno lunedì 20 novembre i lavori di riqualificazione di piazza Vivaldi a Lido Adriano del valore complessivo di 770mila euro che saranno interamente finanziati dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Piazza Vivaldi è da tempo un luogo frequentato da residenti e turisti, soprattutto d’estate, perché vi si svolgono numerose attività – afferma l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte –. Con questo intervento di rigenerazione urbana diventerà ancora di più un polo attrattivo turistico, moderno e funzionale a favore di una località che ha visto accresce la sua attrattiva come meta di vacanze, ma anche aumentare il numero dei residenti”.

Il progetto ha l’obiettivo di trasformare la piazza, di circa 2.600 metri quadri, punto nodale tra viale Virgilio e il lungomare viale Petrarca, ora sostanzialmente un parcheggio con pavimentazione in asfalto, in un luogo culturale in grado di accogliere spettacoli musicali e teatrali, valorizzando questo spazio pubblico e rendendolo attrattivo per la collettività.

La pavimentazione sarà in pietra naturale per dare continuità al porfido esistente del marciapiede del lungomare, ma con una propria identità, dal momento che verrà “alzata” rispetto alla quota dello stesso marciapiede. Il sistema strada-piazza sarà in grado di essere percepito come luogo centrale con il nuovo palco per i concerti, la zona di relax e occasioni di aggregazione lato mare dove potranno essere ospitati conferenze, proiezioni all’aperto, mercatini e ogni altra iniziativa ricreativa. La riqualificazione punta all’attuazione di un progetto di arredo urbano che coniughi nuove tecnologie e aspetti normativi e sia in grado di durare nel tempo.

È prevista la completa realizzazione della fondazione e della relativa sovrastruttura per la nuova pavimentazione adibita d’estate a spettacoli e utilizzabile per l’eventuale stallo dei veicoli su ruote, il mantenimento dei filari di pini, evidenziando con cambi di materiale o differente posa “a scacchiera” per delimitare gli spazi fruibili dai visitatori e dagli spettatori e rafforzare l’idea di ricucitura tra la cittadina e l’arenile. Saranno utilizzate la pietra di Lessinia bianca, compatta, di pregio e resistente alle intemperie per i percorsi della piazza e la pietra di Luserna, duttile, resistente ai carichi e non deteriorabile. Saranno realizzati percorsi tattili ponendo attenzione ad ampliare il più possibile l'accessibilità tramite pavimentazione in pvc e mappa tattile su leggio.

Fra la nuova piazza ripavimentata e il parcheggio esistente verrà ampliata la fascia verde con la creazione di “microparchi”, con pavimentazione drenante color legno e panche da lettura; questa zona sarà caratterizzata da maggiore privacy e potrà essere fruita dai visitatori per la lettura e il refrigerio all’ombra dei pini. Nei micro-parchi saranno disponibili 12 sedute che si caratterizzeranno per la linea moderna ed esteticamente piacevole, la comodità e la durata nel tempo, non avendo necessità di particolari manutenzioni. Nel marciapiede in porfido, che circoscrive la piazza sui due lati verso la strada, in sostituzione delle panchine esistenti, verranno posizionate 12 panche a forma di parallelepipedo con finitura sabbiata e piano di seduta bocciardato in granito bianco.

Il palco fisso avrà le dimensioni di 12,80 per 9,40 metri e altezza di circa 1metro e 30 centimetri. I gradoni, che permettono di salire sul palco, sia di fronte sia di lato, saranno rivestiti in pietra per dare uniformità alla piazza. Il restyling prevede anche la sostituzione dei pali dell’illuminazione disposti sui lati con design moderno e tecnologia a led, oltre all’eliminazione del faro centrale.