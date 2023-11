Partono i lavori per le nuove piattaforme elevatrici nella stazione ferroviaria di Lugo

Entro novembre Rete Ferroviaria Italiana avvierà i lavori per l’installazione delle piattaforme elevatrici nella stazione ferroviaria di Lugo. Le attuali piattaforme elevatrici sono andate fuori uso a causa dell’allagamento della stazione nei giorni dell’alluvione e RFI ha scelto di sostituirle, utilizzando impianti più moderni, perché non è possibile rimettere in funzione gli impianti precedenti. L’investimento dell’azienda è pari a 600 mila euro e il 30 ottobre è stato firmato il contratto.

La questione è stata sollevata anche da una recente interrogazione del capogruppo in Consiglio Comunale della lista Insieme per Lugo, Stefano Scardovi, al quale l’Amministrazione Comunale ha risposto richiamando la corrispondenza tra l’assessora alla Mobilità Maria Pia Galletti e RFI sul futuro ripristino degli impianti che chiariva come gli ascensori danneggiati non potessero essere più rimessi in funzione e l’azienda avesse optato per nuovi impianti.

"È importante che i servizi per le persone fragili e per chi ha molti bagagli, come per chi viaggia con la bici al seguito o con la carrozzina per bambini e disabili, abbia la possibilità di utilizzare servizi che permettano e facilitino la mobilità - spiega l'assessora alla Mobilità Maria Pia Galletti -. Ringrazio RFI per la risposta su questo punto; all'azienda ho anche chiesto di valutare la possibilità di ripristinare la biglietteria con operatore nei momenti della giornata di maggior afflusso di viaggiatori”.

Si ricorda che, per esigenze particolari come quelle dei passeggeri a ridotta mobilità e con disabilità, la stazione di Lugo è una di quelle dove si possono attivare i servizi di Sala Blu. Si tratta della possibilità di avere a disposizione, a chiamando il numero verde 800 90 60 60, numerosi servizi per persone che presentino necessità di aiuto alla mobilità per la loro condizione temporanea o stabile.