Partono i rilievi per la realizzazione del 'waterfront' di Pinarella-Tagliata

Il comune di Cervia è risultato assegnatario di un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per il progetto di “Riqualificazione e rigenerazione urbana del Waterfront di Pinarella Tagliata”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Si muovono ora i primi passi per la sua realizzazione con il rilievo plano- altimetrico da viale De Amicis a viale Sicilia con la finalità di predisporre una base cartografica chiara e certa, indispensabile per procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

Le operazioni di rilievo, affidate allo studio Geo-Exe di Forlì, durano tre giorni da mercoledì 18 maggio a venerdì 20 maggio e, per garantire le condizioni di sicurezza, si rende necessario modificare temporaneamente la circolazione stradale nei tratti interessati. Pertanto dalle ore 7:00 del 18 maggio 2022 alle ore 19:00 del 20 maggio 2022 sul viale Italia, nel tratto compreso tra viale De Amicis e viale Sicilia, ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati della carreggiata e il limite massimo di velocità 30-20-10 km/h, in sequenza di avvicinamento al cantiere. I lavori partono da viale De Amicis verso viale Sicilia con un avanzamento di circa 1 km al giorno, e a mano a mano che il rilievo procede, nel tratto completato sarà ripristinata la normale viabilità. La regolamentazione della viabilità sarà comunque segnalata dalla cartellonistica.