Primavera ed estate in sicurezza: partono le sedute straordinarie di vaccinazione contro il tetano

"Per vivere in sicurezza la primavera vaccinati contro il tetano!". È questo il messaggio lanciato dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna per promuovere l’adesione alla vaccinazione antitetanica, gesto fondamentale per proteggersi da questa malattia pericolosa e troppe volte sottovalutata. Dal 7 maggio su tutto il territorio romagnolo sono attive sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero rivolte in particolare a chi non è mai stato vaccinato contro il tetano, o a chi non fa richiami da più di dieci anni.

Essere protetti contro il tetano è particolarmente importante con l’arrivo della bella stagione quando cresce la voglia di stare all’aria aperta e aumenta il rischio di piccole ferite anche banali, come la puntura di una spina di rosa, un graffio o una scheggia nel piede, che possono essere la porta di accesso delle spore del batterio che causa il tetano. La vaccinazione è il modo più efficace e sicuro di prevenire il Tetano.

Dove e quando vaccinarsi in provincia di Ravenna

Di seguito le sedi e gli orari degli open day di maggio 2024:

RAVENNA - presso CMP in via Fiume Montone Abbandonato, 134 - Lunedì 13 maggio ore 14:00 - 17:00

LUGO - presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in viale Masi, 20 - Mercoledì 22 maggio ore 08:30 - 12:30

FAENZA - presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in via Zaccagnini, 22 - Giovedì 9 maggio ore 08:30 - 12:30

La vaccinazione è gratuita e verrà offerto il vaccino combinato Difterite–Tetano oppure Difterite-Tetano-Pertosse per proteggersi anche verso queste malattie, così come raccomandato dai Piani Vaccinali nazionale e regionale.