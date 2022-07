Partono gli urgenti lavori di messa in sicurezza alla Colonia di Castel Raniero

Sono partiti mercoledì mattina i lavori urgenti per mettere in sicurezza la copertura della torretta della Colonia di Castel Raniero che ormai da tempo presenta una situazione di forte instabilità del controsoffitto e della copertura lignea. Un pericolo che era già stato segnalato in un'intervista di RavennaToday di gennaio 2022.

Per evitare ulteriori gravi danni sarà necessario eseguire un intervento per la rimozione del controsoffitto in materiale ligeo e cannicciato e di quegli elementi pericolanti come le lattonerie presenti sul cornicione. Verrà poi eliminato il manto di copertura e gli elementi strutturali in legno che risultano lesionati o ammalorati. Step successivo: l’installazione della guaina impermeabilizzante nel solaio di calpestio esistente e la messa in opera di un sistema provvisorio, fino all’inizio lavori di recupero dell’edificio, per evitare ulteriori danneggiamenti della torretta, che un po’ rappresenta il simbolo della Colonia. L’importo totale per questo intervento in somma urgenza è stimato in 50mila euro e la fine lavori è prevista entro l’estate.