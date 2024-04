“Pasqua dello Sportivo”: consegnati 13 riconoscimenti ad atleti, allenatori, arbitri e dirigenti

Grande partecipazione e attenzione per la “Pasqua dello Sportivo”, evento organizzato dal Panathlon Club Faenza con il CSI– Centro Sportivo Italiano e Anspi. Dopo la Santa Messa nella Cattedrale, celebrata da don Mattia Gallegati, responsabile della Comunità propedeutica del Seminario e incaricato di Pastorale vocazionale, si sono svolte le premiazioni nella sala San Carlo dove sono state consegnate targhe ricordo ad alcuni sportivi del comprensorio per meriti acquisiti nell’attività svolta.

Sono stati premiati gli atleti Davide Babini (pallamano), Davide Dapporto (ciclismo); i dirigenti sportivi Chiara Calderoni, Stefano Sangiorgi, Marco Mastrapasqua (nuoto sub Faenza), Stefano Gallegati (calcio giovanile Errano), Mauro Graziani (pallavolo), Ugo Santandrea (fisioterapista) e Angelo Del Favero (medico sportivo); gli allenatori Giorgio Pasini (calcio), Mirko Sangiorgi (tennis); gli arbitri Giancarlo Marini e Bruno Bianchedi (calcio).

Sportivi particolarmente meritevoli che per le loro attitudini generali o nella loro carriera si sono particolarmente distinti per lo stile costantemente ispirato al Fair Play e alla promozione dell’attività soprattutto verso le giovani generazioni. I premi per “l’impegno sportivo” sono stati consegnati da Martina Laghi assessore comunale allo sport, Giovanni Mingazzini presidente del Panathlon Faenza, Daniele Bandini presidente di Anspi, Alessandro Neri, numero uno del CSI Faenza con Ulisse Babini referente per l’evento e il consigliere regionale Giovanni Conti.