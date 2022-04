Pasqua, tantissimi ravennati hanno partecipato alla Via Crucis nelle vie del centro

C'è stata grande partecipazione da parte dei cattolici ravennati alla Via Crucis di venerdì sera. Dopo due anni difficili a causa della pandemia, si è tornati al tradizionale calendario delle celebrazioni della Pasqua: e tra i vari appuntamenti c'era appunto anche quello della Via Crucis del Venerdì Santo.

Il ritrovo per i credenti di Ravenna è stato alle 20,30 nella parrocchia di San Rocco, da dove è poi partito il corteo guidato dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni che ha condotto la Via Crucis cittadina attraverso le vie del centro storico. I credenti hanno così ripercorso tutte le tappe della Passion di Cristo fino all'arrivo a Santa Maria del Suffragio, in piazza del Popolo.