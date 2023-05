Passaggio a livello chiuso a Bagnacavallo, in programma lavori di manutenzione

Passaggio a livello di via Boncellino chiuso per lavori dal 15 al 19 maggio Resterà chiuso per lavori dalle 10 di lunedì 15 fino alle 18 di venerdì 19 maggio il passaggio a livello di via Boncellino, a Bagnacavallo.

La chiusura si rende necessaria perché Rfi dovrà effettuare un intervento di manutenzione straordinaria. Per consentire l’esecuzione dei lavori, la circolazione sarà interrotta nella sola zona del passaggio a livello. La viabilità alternativa è indicata con apposita segnaletica. I lavori in programma non hanno attinenza con l’emergenza alluvione attualmente in corso.