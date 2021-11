Passaggio a livello di Lido di Classe: "Attese di oltre 20 minuti, rischio per ambulanze e pompieri"

Quando e come la Regione intende risolvere i problemi del passaggio a livello del Lido di Classe? A chiederlo, in un'interrogazione, è Marco Mastacchi (Rete Civica): "Ormai da anni viene sollevata l’annosa questione del passaggio a livello di viale del Lombardi al Lido di Classe che, a ogni transito dei treni in direzione Rimini, impone anche più di 20 minuti di attesa, producendo nei giorni di punta file di 4-5 chilometri e costituendo un vero e proprio ostacolo anche per il transito dei mezzi di pronto intervento - spiega - In una giornata tipo, dalle 7 del mattino alle 20, passano circa 16 treni, almeno uno ogni ora, e nei fine settimana estivi ciò è causa di file chilometriche, oltre che di una forte congestione del traffico". Da qui la richiesta di un intervento della Regione per risolvere una situazione, che Mastacchi definisce "non più rinviabile".