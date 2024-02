A Ravenna è impossibile prenotare un appuntamento per fare (o rinnovare) il passaporto

Si torna a parlare di "caos passaporti". Nonostante si continui a discutere di semplificazione e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ci ritroviamo infatti a convivere con alcuni disservizi tipici del secolo scorso. La situazione è peggiorata dopo il Covid: lo dimostrano i tempi di attesa biblici per il rilascio o il rinnovo di un passaporto. Tutto dipende dal funzionamento dell'Agenda passaporti, il portale online della Polizia di Stato che al momento è l'unico modo in cui si può richiedere il rilascio del passaporto. Ma il servizio, che dovrebbe essere un accesso semplice e diretto a quello che è un diritto, continua a non funzionare come dovrebbe.

Attualmente in diverse Questure della Romagna è necessario attendere mesi per poter prenotare un appuntamento per fare o rinnovare il passaporto: è il caso di Forlì-Cesena, dove il primo appuntamento libero a oggi (27 febbraio) risulta essere a metà dicembre. Snellissime, invece, le tempistiche della Questura di Rimini, dove la prima data libera è a inizio marzo.

E per quanto riguarda Ravenna? Male, molto male: al momento, infatti, una persona che dovesse prendere appuntamento per fare il passaporto per la prima volta o per rinnovarlo non avrebbe modo di farlo. Sia la Questura di Ravenna, sia il Commissariato di Faenza che quello di Lugo, infatti, non hanno attualmente date disponibili. Vale a dire che le lista di attesa sono talmente lunghe che non vengono più prese prenotazioni. La stessa identica situazione di un anno fa.

Perché questo problema?

Cosa sta succedendo? Come mai ci vuole così tanto tempo per avere un passaporto? I ritardi per il rilascio e il rinnovo dei passaporti sono dovuti a una molteplicità di fattori: l’accumulo delle richieste dei documenti di viaggio dopo l'entrata in vigore della 'Brexit', che ha comportato la re-introduzione del passaporto per i viaggi in mete molto frequentate dagli italiani (in primis Londra); l'eliminazione delle restrizioni Covid, che ha spinto le persone a ricominciare a viaggiare; ma anche i problemi della Zecca, con le difficoltà nella stampa dei passaporti, e la carenza di personale nelle questure. E si parla anche di un "effetto panico", che spinge le persone a richiedere il passaporto anche anni prima dell'effettivo bisogno per la paura di non riuscire a ottenerlo in tempo, generando in tal modo un circolo vizioso.

Per tamponare l’emergenza, nei mesi scorsi le questure hanno organizzato degli ‘open day’, ossia giornate in cui ci si può presentare in questura senza appuntamento per chiedere il passaporto. Ma, evidentemente, questo sistema non è stato sufficiente a rispondere alle tantissime richieste.

Come si richiede il passaporto

La prenotazione del proprio turno, quando possibile, deve essere fatta online sul portale Agenda Passaporti . Una volta sul portale, nella sezione "cittadini" è possibile fare il login con la propria identità digitale Spid o utilizzando la carta d'identità elettronica. Dopo aver cliccato su "Nuova richiesta – Passaporto elettronico" e aver inserito i dati anagrafici, di residenza o di domicilio, compare l'agenda con gli appuntamenti disponibili negli uffici in cui, per questione di vicinanza, è possibile recarsi. Ogni appuntamento ha indicato il giorno, l'ora e l'indirizzo della questura o del commissariato in cui ci si deve presentare. Chi vuole richiedere il passaporto negli uffici della zona in cui ha il domicilio deve avere il nulla osta da parte della questura della sua residenza.

Oltre alla prenotazione che si può stampare dal portale, all'ufficio occorre portare anche:

Un documento di riconoscimento valido;

Due fototessere che devono rispettare requisiti precisi (le "norme ICAO"), tra cui una grandezza di 35x45 millimetri, non essere più vecchie di sei mesi e la persona ritratta non deve avere occhiali troppo ingombranti, cappelli o il volto coperto e deve avere uno sfondo neutro alle spalle;

La ricevuta del pagamento del passaporto: 42,50 euro versati tramite il bollettino recandosi fisicamente a un ufficio di Poste Italiane;

Un contrassegno amministrativo dal valore di 73,50 euro che si può acquistare in tabaccheria o in altri negozi che vendono valori bollati;

La denuncia se si sta richiedendo un nuovo passaporto dopo il furto o lo smarrimento di quello precedente.

Allo sportello dell'ufficio vengono anche acquisite le impronte digitali del richiedente, che verranno poi stampate sul documento. Per il rilascio del passaporto a un minorenne è necessario anche un documento che attesta il consenso da parte di entrambi i genitori.

Il ritiro del passaporto viene programmato con un secondo appuntamento negli stessi uffici e può essere fatto dal diretto interessato, o da un suo delegato indicandolo su un modulo che si compila al momento della presentazione di tutti i documenti; o al momento della richiesta si può scegliere la consegna del passaporto a domicilio: in questo caso il servizio, eseguito da Poste Italiane, ha un costo di 9,30 euro da pagare direttamente al postino.