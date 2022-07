Passerella ciclopedonale nella pineta di Marina Romea: ultimati i lavori di manutenzione

Sono stati ultimati lavori di manutenzione conservativa della passerella ciclo-pedonale che si trova nella pineta di Marina Romea e che è di nuovo transitabile. La passerella ciclopedonale si trova in contrada Staggioni; l’intervento è consistito nello smontaggio del ponte vecchio e nel rimontaggio del nuovo, nella pulizia delle strutture portanti per l’appoggio delle travi del ponte con il ripristino delle parti danneggiate; non sono state modificate l’estetica e la statica della struttura. L'intervento ha comportato una spesa di 56mila euro.