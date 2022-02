Pasti caldi ai meno fortunati: 3 quintali di carne donati dai Lions

Il 20 dicembre si celebra la Giornata internazionale della solidarietà umana, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005 per ricordare che la solidarietà è uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbero essere alla base delle relazioni tra i popoli. Per l’occasione il Lions Club International, leader mondiale del servizio alla comunità, concentra la propria azione sulle persone in difficoltà con la donazione di pasti caldi a chi ha bisogno attraverso un service intitolato “Aggiungi un posto a tavola”.

Purtroppo la fame non conosce calendario: ecco perché lunedì 28 febbraio i Lions Club Bagnacavallo, Faenza Host, Russi e Valli del Senio doneranno circa 320 chili di carne a 4 associazioni che hanno come missione quella di fornire pasti caldi a persone disagiate. La consegna verrà effettuata presso la sede della “Piccola Betlemme”, associazione faentina, per essere poi distribuita anche a Casa Famiglia “Nazareth” Masiera di Bagnacavallo, Casa Famiglia Novella di Castel Bolognese e Gruppo Caritas S. Apollinare di Russi.

Tra le numerose iniziative solidali lionistiche ci sono anche attività a favore della scuola, della salute, dei giovani e dell’ambiente; alcune tra queste sono incontri scolastici di prevenzione delle principali patologie oncologiche (Progetto Martina) e di difesa contro il cyberbullismo, raccolta di occhiali usati, corsi di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree (progetto Viva Sofia) e iniziative a favore dell’ambiente con piantumazione di alberi e incontri scientifici.