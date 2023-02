Paura nella notte, prende fuoco un appartamento: evacuata un'intera palazzina

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per i residenti di una palazzina in via del Mugello a Ravenna nella notte tra venerdì e sabato. Erano circa le 3.45 della notte quando un incendio si è sviluppato, a quanto pare, nell'appartamento all'ultimo piano del condominio. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Ravenna con una squdra, l'autobotte e l'autoscala, supportati da una squadra del distaccamento di Cervia e un camion con il supporto delle bombole per aiutare eventuali intossicati. Presenti anche i poliziotti con due volanti e il 118 con due ambulanze: il lavoro in sinergia tra le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ha permesso l'evacuazione dei residenti molti dei quali erano comunque già usciti sulle proprie gambe alla vista del fumo e delle fiamme.

A quanto sembra sei persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e sono state trasportate per accertamenti all'ospedale di Ravenna. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al rogo dell'appartamento.

FOTO DI REPERTORIO