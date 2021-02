Paziente Covid in gravi condizioni trasportato in elicottero da Campobasso

Il trasporto sanitario si è reso necessario per alleggerire le terapie intensive delle strutture ospedaliere della regione Molise, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria in atto

Si è concluso martedì sera il trasporto sanitario urgente di un uomo di 76 anni affetto da Covid che, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, è stato trasportato dall'ospedale Antonio Cardarelli di Campobasso al Maurizio Bufalini di Cesena a bordo di un elicottero HH-101 del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. Il trasporto in alto biocontenimento è stato richiesto dal Coau (Centro Operativo Aereo Unificato) della Protezione Civile ed è stato gestito dal Coi (Comando Operativo di vertice Interforze), che ha immediatamente attivato un HH-101 del 15esimo Stormo di Cervia, uno degli assetti che la forza armata mantiene in stato di prontezza per esigenze di supporto alla collettività.

L'elicottero militare si è subito alzato in volo dalla base militare di Cervia e ha raggiunto rapidamente l'aeroporto militare di Pratica di Mare, nel Lazio, dove, dopo aver imbarcato un'equipe medica del team di biocontenimento dell'infermeria principale e una speciale barella Ati (Aircraft Transit Isolator) per il trasporto di pazienti particolarmente infettivi, è decollato alla volta di Campobasso. Il paziente, una volta a bordo, assistito costantemente dall'equipe medica dell'Aeronautica Militare è stato poi trasferito in ambulanza presso il Bufalini di Cesena. Il trasporto sanitario si è reso necessario per alleggerire le terapie intensive delle strutture ospedaliere della regione Molise, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria in atto.