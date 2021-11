Scappa dal reparto psichiatrico, ruba un furgone e si dà alla fuga: ricerche in corso

Caos all'ospedale di Ravenna all'alba di giovedì mattina. Intorno alle 6 un uomo, ricoverato nel reparto psichiatrico del Santa Maria delle Croci, per cause ancora in corso d'accertamento è riuscito a evadere dal reparto e a uscire dal nosocomio. Una volta fuori si è imbattuto in un furgone della Copura per il trasporto di materiali vari e, salito a bordo del veicolo, è scappato. Quando l'autista si è accorto del furto del furgone ha dato subito l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Ravenna, che hanno raccolto la denuncia e dato il via alle ricerche.