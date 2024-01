Boom dei pazienti in ospedale durante le feste, Uil: "I Cau non bastano, serve riforma della rete territoriale"

Come ogni anno, durante le festività natalizie e per il concomitare del picco delle patologie influenzali, assistiamo a forti criticità della rete ospedaliera nella gestione dell’iperafflusso dei pazienti, soprattutto anziani fragili e con cronicità, ai Pronto Soccorso e nei vari reparti degli ospedali. Questa situazione, dovuta al picco delle patologie influenzali e ora anche Covid, è sicuramente aggravata dalla coincidente lunga assenza dei Mmg (medici di base, ndr) per i tanti giorni di festa". A dirlo è la Uil di Ravenna.

"Recentemente la Regione Emilia Romagna ha messo in campo una riforma della rete dell’emergenza-urgenza con la creazione dei CAU (Centri di Assistenza e Urgenza) che possono determinare, a nostro parere, una migliore organizzazione del personale della guardia medica per la gestione della patologia urgente a bassa complessità, i cosiddetti codici bianchi e verdi, al fine di cercare di diminuire l’iperafflusso nei reparti di Pronto Soccorso ospedalieri - prosegue il sindacato - i risultati iniziali non sembrano molto soddisfacenti e leggiamo tante lamentele dei cittadini e strumentalizzazioni di chi preferirebbe continuare a svolgere il proprio lavoro da libero professionista".

"Per questo non ci convincono posizioni tendenti alla difesa della guardia medica così come oggi è organizzata - sottolinea la Uil, secondo cui sarebbe - opportuno fare un po’ di chiarezza, perché sicuramente i CAU a regime possono dare una risposta assistenziale alle patologie urgenti di bassa complessità, lasciando che la patologia acuta grave, tempo dipendente, possa trovare sempre adeguate e celeri risposte nella rete ospedaliera".

Il vero problema, quello che paralizza e manda puntualmente in crisi i Pronto Soccorso e gli ospedali, rimane quello della gestione della cronicità, dei pazienti anziani e fragili che ancora una volta non viene affrontato - sostiene la Uil - E’ evidente che non possono essere prioritariamente i CAU né i Pronto Soccorso a dare risposte a questi bisogni ma deve essere la rete assistenziale territoriale (CRA, ospedali e case di comunità, lungodegenze) e soprattutto i Medici di famiglia, dato che quando un cittadino non trova le giuste risposte in queste strutture ovviamente si riverserà nei pronto soccorso e ora anche nei CAU, che sono nati e strutturati per una mission totalmente diversa".

Quindi per il sindacato "la vera riforma" dovrebbe intervenire "nella rete territoriale e nella gestione della cronicità e dei pazienti anziani e fragili, a partire da una migliore organizzazione dei Medici di famiglia, come si sta cercando di fare con la guardia medica e con il superamento del regime di convenzione, prevedendo il passaggio alla dipendenza, anche con forme di associazione, come avviene per tutti gli altri professionisti sanitari del SSN cosa che va fatta a livello nazionale e per la quale ci auguriamo un impegno fattivo della Regione Emilia Romagna. Diversamente - conclude la Uil di Ravenna - assisteremo alle solite criticità e 'paralisi' degli ospedali che, anno dopo anno, perderanno sia professionisti che la capacità di dare le giuste risposte alla patologia acuta grave, con rilevanti ripercussioni per la salute dei cittadini".