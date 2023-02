"Pazienti sballottati da un medico di base all'altro, disservizi alla casa della salute"

“Pazienti spostati e sballottati a distanza di pochi mesi da un medico di medicina generale all'altro e trattati come se fossero pacchi postali, senza avere il tempo di instaurare l'indispensabile rapporto di fiducia e per conoscere lo stato di salute del proprio paziente”: è la protesta che arriva da Veronica Verlicchi (La Pigna Città-Forese-Lidi) e Gabriele Zoli (Forese in Comune).

Il problema deriva – spiegano i due esponenti politici – dal mancato rinnovo dell'incarico provvisorio ad Anisa Simoni, medico di medicina generale in servizio presso la Casa della Salute di San Pietro in Vincoli che solo un anno fa era stata chiamata a sostituire la dottotessa Lorenzi. “Questo comporterà la cessazione del servizio di assistenza medica per tutti i suoi assistiti, dal 1 marzo 2023. Una decisione quella di AUSL Romagna che - come prevedibile- sta generando malumori e preoccupazioni tra i pazienti”, prosegue la nota.

“Sono infatti numerosi i ravennati residenti a San Pietro in Vincoli e nelle località delle Ville Unite che ci hanno contattato per esprimere il loro disappunto per l'ennesima decisione sbagliata riguardante i Medici di Medicina Generale. Eppure il 1 aprile 2022 Ausl Romagna aveva trionfalmente comunicato il conferimento dell'incarico - a far data dal 1 marzo 2022 - alla dottoressa Simoni che come si legge dalla nota della direzione aziendale, era stata chiamata "per ridurre il disagio degli assistiti e garantire l’accesso alle cure primarie". Una nota quella di Ausl Romagna diramata all'epoca per annunciare la redistribuzione forzata di 2.000 pazienti ravennati di due medici di medicina generale della Casa della Salute di San Pietro in Vincoli”, prosegue.

In precedenza, ovvero il 1 settembre 2021 la dotoressa Medolla aveva sostituito la dottoressa Omicini andata in pensione. Ma anch'essa pochi mesi dopo e più precisamente il 10 gennaio 2022, aveva sospeso le proprie prestazioni agli assistiti. “Si è quindi dovuto provvedere a ridistribuire i quasi 1.500 assistiti della Dr.ssa Medolla ad altri tre medici, in base alla loro effettiva capacità di accogliere nuovi assistiti: 866 alla Dr.ssa Simoni, 200 al Dr. Valbonesi e 400 al Dr. Socci”, viene dettagliato.

Ma anche Valbonesi nel frattempo è andato in pensione (il 1 dicembre 2022). In sostituzione, il 16 gennaio scorso ha iniziato le prestazioni di medico di medicina generale la dottoressa Alice Stampa che però svolge le proprie prestazioni anche a Roncalceci. “Da diverso tempo ormai, la Casa della Salute di San Pietro in Vincoli è protagonista di disservizi che ricadono sui pazienti. É più che evidente che tali problemi siano figli dell'assenza totale di pianificazione del servizio in grado di garantire stabilità e continuità”, protestano Verlicchi e Zoli.

“Noi ravennati della Lista Civica La Pigna e di Forese in Comune intimiamo ad Ausl Romagna di adottare immediatamente una soluzione stabile, efficiente e duratura dei medici di medicina generale ospitati nella Casa della Salute e che erogano le loro prestazioni ai ravennati residenti a San Pietro in Vincoli e nelle Ville Unite”, attaccano. “Chiediamo ad Ausl Romagna di rivedere la propria scelta e di confermare l'incarico alla Dottoressa Simoni, così da evitare un ulteriore sballottamento dei pazienti con tutti i disagi che ne conseguirebbero”.