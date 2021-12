I pediatri della Regione a favore del vaccino per gli under 12: nel Ravennate quasi 1000 prenotazioni

Da giovedì parte la somministrazione del vaccino anti-Covid anche per la fascia 5-11 anni. Alle ore 13 di mercoledì i ragazzi prenotati in Romagna sono 2.421 (Cesena 487; Forlì 481; Ravenna 948 e Rimini 505). Sul territorio ravennate le prime sedute vaccinali dedicate partiranno al Cmp di Ravenna (in via Fiume Montone Abbandonato) dalle 14,30 alle 19,30, poi da martedì 28 dicembre, negli stessi orari e con sedute dedicate, le vaccinazioni per gli under 12 saranno possibili anche nelle sedi distrettuali di Faenza (Hub Vaccinale) e Lugo (ospedale-padiglione C piano terra).

I servizi di Pediatria di Comunità stanno provvedendo a chiamare telefonicamente e a fissare direttamente la seduta vaccinale ai ragazzi con patologie croniche, che sono già in carico agli stessi. Le vaccinazioni saranno effettuate negli stessi ambulatori vaccinali, dove solitamente si recavano per la somministrazione degli altri vaccini. (A oggi in Romagna sono già fissati dai servizi circa 400 appuntamenti). Tutti gli altri potranno continuare a prenotare la vaccinazione, come per le altre fasce d’età, attraverso i consueti canali: sportelli Cup, Cuptel, Cupweb, Fascicolo Sanitario Elettronico e Farmacup.

Le sedute vaccinali dedicate ai ragazzi di questa fascia di età saranno presidiate dai pediatri (Pls, ospedalieri e di Comunità). Come disposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha dato il via libera l’1 dicembre, sarà somministrato il vaccino Comirnaty di Pfizer Biontech con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

L'importanza della campagna vaccinale anche per gli under 12, che è stata spiegata dalla Regione in nove video, viene sostenuta anche dai pediatri Sip, Sin, Acp, Fimp e Simpef dell’Emilia-Romagna che hanno diffuso un manifesto suddiviso in 24 punti: "A fronte dell’autorizzazione da parte delle autorità regolatorie della vaccinazione contro Covid per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, nel nostro ruolo di pediatri che lavorano in Ospedale e sul territorio intendiamo fare un appello univoco e convinto a favore della vaccinazione anche in questa fascia di età, rivolgendoci ai genitori perché comprendano l’importanza di vaccinare subito i propri figli. Desideriamo così contribuire a una scelta consapevole, da parte dei genitori, basata su un’esaustiva e corretta informazione".