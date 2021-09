Pedibus, cercasi volontari per accompagnare i bambini a scuola

Cercasi volontari per il progetto Pedibus. Il Comune di Russi chiama a raccolta i cittadini per il Pedibus, il servizio che, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie i bambini passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.

Il Pedibus deve prestare servizio con continuità: ogni volontario può indicare la propria disponibilità di tempo e su questa base saranno organizzati il piano e gli orari di accompagnamento in modo da distribuire l'impegno di ciascuno e da prevedere eventuali sostituzioni in caso di necessità. Gli orari indicativamente sono dalle 8 alle 9 da lunedì a venerdì. Il Comune garantisce il proprio supporto per la realizzazione e il coordinamento del progetto durante tutto l'anno scolastico.

"Partecipare alla realizzazione di questo progetto significa dare un contributo attivo al miglioramento della qualità della vita della nostra comunità e dei bambini. È un'occasione per consentire loro la possibilità di fare un'esperienza di autonomia, di sviluppare l'autostima e di prevenire l'obesità - spiega il Comune - Promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per cercare di rendere il territorio più vivibile, meno inquinato e pericoloso. Dobbiamo cominciare a cambiare le nostre abitudini e il Pedibus ci consente una scelta semplice ed efficace". Per ulteriori informazioni e per aderire all'iniziativa contattare l’Assessore all’Istruzione Grazia Bagnoli al tel. 339 7761835 oppure scrivere a gbagnoli@comune.russi.ra.it.