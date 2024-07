Peggiorano le condizioni della piccola Sara: "Per i medici le rimangono poche settimane di vita"

Non ci sono ormai più parole per commentare la drammatica vicenda di Sara Cantagalli, la bimba faentina di 5 anni alla quale tre anni fa è stato diagnosticato un raro tumore, un neuroblastoma al quarto stadio. Già da qualche tempo le condizioni di Sara sono peggiorate, tanto che è stato deciso di interrompere la chemioterapia e di continuare solo con i farmaci per aiutarla a stare meglio. I suoi genitori, Mattia e Maria, avevano anche aperto una lista di desideri per realizzare i suoi sogni. Ora però la situazione sembra essere ulteriormente crollata. "Sara stamattina ha avuto sia la trasfusione di sangue sia la trasfusione di piastrine. A termine di tutto questo dagli esami il responso dell'equipe medica che segue Sara è il seguente. I medici che la seguono hanno detto che per Sara non si parla più di mesi di vita, ma a Sara rimangono settimane di vita". L'annuncio arriva dalla pagina Facebook de 'Il Babbo Natale Dei Bambini', che segue la vicenda di Sara e della sua famiglia da tempo.

"Ora vi chiedo di non contattare i genitori per rispetto, e comunque non avrete risposta, perché la disperazione adesso è diventata dolore a tutti gli effetti, che con tutta la probabilità aumenterà ogni giorno e non passerà mai più. Mano a mano che i giorni passeranno vi aggiornerò dello stato di salute di Sara, e come ho detto sempre, molto probabilmente non vedrete più foto di Sara così spesso o forse addirittura non ne vedrete mai più, questo dipenderà da lei e da come sta - continua Il Babbo Natale dei Bambini - Adesso anche con lei e con i suoi genitori, comincia l'altra parte di quello che faccio, che è accompagnare Sara tutti assieme, facendola stare il più serena e felice possibile. Sara e la sua famiglia io non li abbandono per nulla al mondo. Vi chiedo il silenzio più completo. State vicini a Sara e alla sua famiglia con il vostro pensiero e il vostro cuore".

"Come potete immaginare, i genitori sono distrutti, e nessuno, forse neanche io, posso donargli anche solo una piccola parte di ciò che gli sta venendo tolto attimo dopo attimo. Chiedo a tutta Italia e a tutte le persone della mia pagina che voglio bene a Sara di fare un gesto che le farà capire che tante brave persone le vogliono bene. A partire da domani mattina, prendete un lenzuolo rosa o viola (i colori preferiti di Sara) e sopra con il colore bianco scrivete 'SARA' con un cuore, appendetelo fuori casa vostra, dalla finestra o dal balcone e lasciatelo li fino a che Sara, resterà qui con tutti noi. Questo è il modo che vi chiedo di aiutarmi ad accompagnare Sara per mano in un posto migliore di questo - conclude l'annuncio del Babbo Natale dei Bambini - Avviso tutti gli ospedali e genitori dei miei bimbi dove vado, che dopo questa notizia tranne per emergenze come questa, per ora mi dedicherò solo a Sara e alla sua famiglia, grazie a tutti".

