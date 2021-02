Peggiorano improvvisamente le condizioni di Fausto Gresini: di nuovo sedato

Brutte notizie per Fausto Gresini, l'ex iridato nel Motomondiale e team manager faentino ricoverato da alcune settimane all'ospedale Maggiore di Bologna a causa del Covid. Dopo il risveglio e il tampone negativo di qualche giorno fa, infatti, le sue condizioni sono nuovamente peggiorate.

"Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato - scrive il figlio Lorenzo su Facebook - Ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare".