Per Dante 2021 arriva Mattarella: viabilità rivoluzionata in centro

Sabato 5 settembre, in occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’inaugurazione delle celebrazioni dantesche, sono previste modifiche alla viabilità in alcune piazze e strade del centro storico.

Piazza Garibaldi, piazza Einaudi, via Mariani, via Gordini, via Ricci, via Alighieri, via Da Polenta, via Guaccimanni (tratto piazza Caduti per la Libertà – piazzetta Padre Ragazzini) piazza Caduti per la libertà, via De Gasperi: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto biciclette e autorizzati, dalle 19 alle 24 e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli dalle 14 alle 24; vie Guidone e Guerrini, nel tratto piazza Caduti per la Libertà – via Ginanni: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, dalle 19 alle 24; largo Firenze (34 posti auto porzione lato abside chiesa S. Francesco) e piazza Mameli (area centrale): divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, eccetto quelli degli invitati all’ inaugurazione delle celebrazioni, dalle 14 alle 24; via Ricci (nel tratto via Da Polenta - piazza Caduti per la Libertà e dal porticato tratto Caffè Teodora - piazza Caduti per la Libertà), piazza San Francesco, via Da Polenta (tratto via Ricci – collegamento pedonale con piazza San Francesco): divieto di transito ai pedoni dalle 19 alle 22.30; via Dante Alighieri, via Da Polenta (tratto collegamento pedonale con piazza San Francesco – via Dante Alighieri): divieto di transito ai pedoni, eccetto residenti e autorizzati, dalle 19 di sabato 5 all’ una di domenica 6 settembre. Per mezzi autorizzati si intendono quelli di soccorso e pronto intervento e quelli al seguito della manifestazione e degli invitati alla cerimonia di inaugurazione, altre tipologie di veicoli espressamente autorizzati dalle forze dell’ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vie Mariani, Gordini, Guidone, De Gasperi, piazza Caduti per la Libertà e via Guaccimanni: divieto di transito per gli autobus adibiti al trasporto pubblico di linea di Start Romagna dalle 18.30 alle 24. I residenti in possesso di contrassegno per la sosta in piazza Garibaldi e via Gordini potranno sostare gratuitamente e senza limite di orario per l’intera giornata nelle aree regolamentate con parcometro di parte dei posteggi di largo Firenze e delle vie Carducci e Beatrice Alighieri e di viale Farini, esponendo sul parabrezza il contrassegno tipo R.