Per il 2 giugno in piazza si premiano 18 ravennati: tra loro il vicesindaco Fusignani

In occasione della celebrazione del 78esimo Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, il prossimo 2 giugno in Piazza del Popolo il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari, procederà alla consegna di 12 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di 6 Stelle al Merito del Lavoro.

I riconoscimenti saranno consegnati dal Prefetto insieme ai Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, nonché ai 3 giovani Alfieri della Repubblica premiati dal Presidente Mattarella al Quirinale lo scorso 13 maggio: Matteo Violani di Faenza, Letizia Galletti di Lugo e Guido Betti di Ravenna. Il Prefetto ha invitato alla cerimonia in Piazza anche l’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Giulio Nicolò, in servizio a Faenza, militare simbolo dell’altruismo nell’alluvione del maggio 2023.

“Desidero ringraziare - ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – la Capitaneria di Porto, il Comune di Ravenna, tutte le associazioni combattentistiche e d’arma, le autorità civili, religiose e militari, le forze dell’ordine e militari, i rappresentanti delle associazioni di protezione civile e le associazioni di volontariato di tutte le forze dell’ordine in congedo per aver collaborato all’organizzazione del programma per la celebrazioni di questo 78esimo Anniversario della Repubblica. Un ringraziamento particolare va ai 3 giovani Alfieri e all’Appuntato dei Carabinieri Giulio Nicolò che rappresentano un simbolo dell’altruismo in occasione degli eventi alluvionali del maggio scorso e bene incarnano i principi di solidarietà sanciti nella nostra Carta Costituzionale”.

Onorificenze al merito della Repubblica italiana

Arnaldo Agresta - Vice Prefetto Vicario: Per il prezioso apporto fornito nella complessa gestione delle attività di Protezione Civile e servizi della Prefettura

Massimo Cavallone - Segretario Regionale CRI: Contribuisce attivamente con impegno e disponibilità alla pianificazione delle numerose

iniziativa di volontariato

Casimiro Franza - Comandante del Plotone Servizi del Poligono di Foce Reno: Ha fattivamente partecipato alle operazioni d’intervento per le ingressioni marine avvenute il 22 novembre 2022 e 22 gennaio 2023 che hanno colpito il territorio di Casalbosetti

Eugenio Fusignani - Geometra, Cultore della lingua romagnola, Presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento e Vice Sindaco di Ravenna

Gianni Ghirardini - Commercialista, fondatore dei Lions Club della città: Distintosi per il suo impegno nel sociale

Cesare Giuliani - Barbiere in pensione: meritevole per il suo impegno profuso alla crescita e allo sviluppo della categoria degli acconciatori

Stefano Pace - Imprenditore: Promotore di molteplici donazioni e dispositivi medici. Nonché socio attivo dell’Associazione di volontariato “Cuore e Territorio” dove ha svolto notevoli iniziative nel mondo del sociale

Federico Villa - Dipendente AUSL, infermiere e operatore del 118 di Ravenna: Attivista nel volontariato e meritevole per altruismo dimostrato. Premiato anche dal Prefetto in occasione del salvataggio di una donna colpita da malore mentre era in auto

Federico Mercati - Capo Reparto dei Vigili del fuoco: Per il supporto di attività emergenziali nei territori colpiti da calamità

Elena Zannoni - Impegnata nel volontariato, nel soccorso, nella tutela e accoglienza bambini e famiglie bisognose

Anthony Manno - App.to Sc. Arma CC in servizio presso Compagnia Carabinieri di Faenza

Giuseppe Palumbo - Lgt. Arma CC in servizio presso Compagnia Carabinieri di Faenza: Per il suo impegno nella pianificazione e organizzazione di eventi sportivi in totale sicurezza

Maestri del lavoro

Patrizia Fiorini - Dipendente Poste Italiane: Si distingue per competenza professionale e per i singolari meriti di perizia e laboriosità

Vittorio Melandri - Impiegato nella Ditta M.M.B. Srl di Faenza: Determinante per la crescita dell’Azienda soprattutto nei processi organizzativi e sicurezza sul lavoro

Davide Ricci - Dipendente di Enginnerig IPM Srl di Lugo: Distintosi per competenza, creatività e attraverso la passione per l’informatica ha contribuito al rinnovamento aziendale

Giampiero Sabbatani - Direttore Gen.le CAB Massari di Conselice: Distintosi per competenza e conoscenza tecnica nel settore della frutticoltura

Mauro Salvatori - Dipendente di Enginnerig IPM Srl di Lugo: Distintosi per le sue doti professionali e morali dimostrando grande attaccamento all’azienda