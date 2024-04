Per il Comune di Cervia risparmio di oltre 600mila euro sui contenziosi

Il Comune di Cervia gestisce e monitora tutto il contenzioso in essere, adottando ed aggiornando un apposito registro; tale atto viene modificato in modo dinamico non appena un contenzioso si apre o viene concluso.

"Nel corso di questa legislatura abbiamo potuto ottenere un notevole risparmio soprattutto negli ultimi anni, che ci ha permesso di stralciare dai fondi l’importo di 619.999,77 euro - spiegano dall'amministrazione comunale - Infatti dagli importi accantonati, pari a 1.413.965,12 euro (consuntivo 2022), viene mantenuto un accantonamento pari ad 886.857,09 euro (consuntivo 2023). Dall’elenco dei contenziosi sono infatti stati stralciati quelli con esito positivo, e in particolare alcuni contenziosi complessi in materia di inquinamento acustico, oltre ad alcuni contenziosi di notevole rilievo conclusi con sentenza favorevole all’Ente relativi al comparto del Porto. Gli altri importi che restano accantonati riguardano tutti cause in cui siamo regolarmente costituiti, con difese approfondite, per i quali viene comunque calcolato sempre il rischio presunto di soccombenza, nell’ottica della migliore trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa".